В Карталах двое подростков разбились на мотоцикле

Пассажира госпитализировали

На полевой дороге в Карталинском районе 13-летний подросток за рулем ИЖ «Юпитер-3» не справился с управлением и допустил падение мотоцикла, сообщил МО МВД по району.

Права управления мотоциклом у школьника нет.

«В результате ДТП водитель мотоцикла и 13-летний пассажир, находящийся сзади за водителем, получили телесные повреждения разной степени тяжести. Пассажир был госпитализирован. Оба школьника были без шлемов», — рассказали в полиции.

Как ранее сообщал наш сайт, в Челябинске на шоссе Металлургов водитель иномарки врезался в автомобиль ДПС и скрылся с места происшествия. Вскоре полицейские задержали подозреваемого, им оказался 16-летний подросток.



