Сегодня, 21 марта, в частном доме по улице Кооперативной в Карталах вспыхнул пожар. Об этом Первому областному информагентству сообщили в ГУ МЧС по Челябинской области.
ЧП случилось в 12:47. Через несколько минут на место пожара прибыли 15 сотрудников МЧС и три единицы техники.
«Огонь ликвидирован в 13:25. Площадь пожара составила 10 кв. м. По предварительным данным, причиной возгорания стало нарушение правил эксплуатации электрооборудования», — рассказали в ГУ МЧС по региону.
Информации о пострадавших на пожаре пока нет.
Как ранее сообщал наш сайт, сегодня ночью под Челябинском на пожаре в квартире погибли два человека.
Только за январь в Челябинской области жертвами огня стали 32 южноуральца, двое из них — дети. Из 32 человек, погибших в огне, 23 находились в состоянии алкогольного опьянения.
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