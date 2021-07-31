В Карагайском заказнике браконьеры напали на лесничего

Обнаруженные сотрудником госучреждения злоумышленники попытались скрыться, но вскоре были задержаны полицейскими

Сегодня, 31 июля, в Карагайском заказнике сотрудник госучреждения «Особо охраняемые природные территории Челябинской области» обнаружил группу браконьеров с ружьями, которые планировали незаконную охоту. Мужчина попытался остановить браконьеров, однако они, сев в автомобиль, сбили его и скрылись, сообщил замминистра экологии Челябинской области Виталий Безруков в своем Телеграм-канале.

Известно, что браконьеры, увидев сотрудника учреждения, бросили на землю ружья и патроны, сели в автомобиль и попытались скрыться. Мужчина бросился за ними, но злоумышленники сбили его и уехали. Пострадавший запомнил номер и марку машины и сразу же сообщил о случившемся в полицию. Браконьеров задержали по горячим следам.

«Сейчас уже проводятся следственные мероприятия. Сами нарушители пытались оказать давление на сотрудника учреждения. Незаконная охота на территории особо охраняемой природной территории Карагайский заказник является нарушением и преследуется согласно Уголовному кодексу РФ. Помимо этого, сотрудником ООПТ составлено заявление о причинении вреда здоровью, а также за нападение на сотрудника при исполнении»,— уточнил Виталий Безруков.

По словам замминистра экологии, ведомство усилило рейдовые мероприятия на всех особо охраняемых объектах, и теперь нарушителей стали выявлять чаще. Все они привлекаются к ответственности.