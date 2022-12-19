В Карабаше заключили под стражу мужчину, напавшего на конвоиров в суде

Ранее осужденного приговорили к девяти годам за убийство тещи

Кыштымский городской суд заключил под стражу жителя Карабаша за нападение на конвоиров и попытку побега из суда. Накануне, 15 декабря, 40-летний мужчина ранил двоих охранников и сбежал из здания, но его задержали на улице. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.



Ходатайство о заключении под стражу подал следователь. В суде подозреваемый отказался от дачи показаний.

На местного жителя завели три уголовных дела: за посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов (статья 317 УК РФ) и за покушение на побег из под стражи (часть 3 статьи 30 и часть 3 статьи 313 УК РФ). Осужденный будет находиться под стражей до 15 февраля 2023 года.

Напомним, что 15 декабря осужденному выносили приговор за убийство тещи — 9 лет лишения свободы. Но во время заседания суда мужчина пошел на хитрость: попросил конвоиров снять наручники, чтобы сходить в туалет. Затем резко развернулся и ударил полицейских металлическим предметом. В результате нападения один из сотрудников подразделения охраны и конвоирования МО МВД России «Кыштымский» госпитализирован в тяжелом состоянии, другой полицейский лечится от полученных ранений амбулаторно.