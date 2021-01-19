В Карабаше загорелся частный жилой дом

На место ЧП выезжали пять единиц техники по повышенному номеру сложности

Ночью 18 января в Карабаше Челябинской области загорелся частный дом. Несмотря на оперативность пожарных, огонь успел охватить не только жилое помещение, но и деревянную веранду. Подробнее о происшествии рассказали в пресс-службе Миасского пожарно-спасательного гарнизона.

Получив сообщение о пожаре в доме, расположенном на улице Привокзальной, на место незамедлительно отправились пять единиц пожарной техники по повышенному номеру сложности. Подъехав к дому, спасатели увидели горение кровли дома и веранды. Убедившись, что в здании никого нет — хозяйка дома успела самостоятельно эвакуироваться, — пожарные приступили к ликвидации возгорания.

«В результате происшествия частично уничтожены и повреждены кровля и стены веранды, кровля дома. Пострадавших нет. Причина пожара, по предварительным данным, связана с нарушением правил монтажа электрооборудования»,— сообщили в пресс-службе ведомства.

Точную причину возгорания устанавливают сотрудники отделения дознания.