В Карабаше за смерть сожительницы осудили рецидивиста

Мужчина ранее отбывал наказание за убийство

Карабашский горсуд вынес приговор в отношении местного жителя, по вине которого погибла его сожительница. Об этом сегодня, 17 февраля, сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Судом установлено, что в январе 2020 года осужденный во время распития спиртных напитков поссорился со своей сожительницей и нанес ей ножевые ранения, после чего она скончалась. Примечательно, что за пару месяцев до происшествия мужчина освободился из колонии, где отбывал наказание за убийство.

Карабашец признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего»). Ему назначено наказание в виде 11 лет лишения свободы в исправительной колонии особого режима.

Приговор не вступил в законную силу.