В Карабаше за незаконную ловлю рыбы задержали двух мужчин

Подозреваемым грозит до пяти лет тюремного заключения

В Карабаше Челябинской области полицейские задержали двух мужчин, которые ловили рыбу в охраняемом водоеме. Подозреваемым грозит до пяти лет лишения свободы. Подробнее рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

О незаконной ловле полицейским сообщил инспектор государственного контроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов Федерального агентства по рыболовству. Проводя рейд, он увидел двух мужчин, которые лесковыми сетями ловили рыбу, и сразу же сообщил о произошедшем правоохранителям.

«Ранее не судимые мужчины, 1960 и 1962 годов рождения, причинили ущерб государству в размере более 56 тысяч рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 256 Уголовного кодекса Российской Федерации („Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов“). Максимальная санкция данной части статьи — лишение свободы сроком до 5 лет»,— уточнили в ведомстве.

В отношении подозреваемых избрана мера принуждения в виде обязательства о явке.