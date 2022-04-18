В Карабаше в бытовом вагончике сгорели два человека

Сотрудники МЧС напоминают о правилах пожарной безопасности

На парковке по улице Металлургов в Карабаше загорелся бытовой вагончик. Погибли два человека. Об этом сегодня, 18 апреля, сообщили в отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Аргаяшу, Кыштыму и Карабашу.

ЧП случилось накануне рано утром.

«По факту происшествия проводится проверка, устанавливаются причины пожара», — рассказали в ведомстве.

ГУ МЧС по Челябинской области напоминает, что необходимо отключать электронагревательные приборы перед сном, не курить в постели и установить в помещениях автономные дымовые пожарные извещатели.

Как ранее сообщал наш сайт, только за январь 2022 года жертвами огня стали 32 южноуральца, двое из них — дети. Из 32 людей, погибших в огне, 23 человека находились в состоянии алкогольного опьянения.