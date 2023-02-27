В Карабаше сотрудников муниципальных учреждений поймали на фиктивном трудоустройстве

Директор и главбух получали зарплату за тренера

Следственный отдел МВД по Кыштыму расследует уголовное дело в отношении двух работников муниципальных учреждений Карабаша, которых обвиняют в мошенничестве. Как сообщили в региональной прокуратуре, поводом для уголовного преследования стало фиктивное трудоустройство. Правоохранители считают, что фигуранты дела получали зарплату за «мертвую душу».

Обвиняемыми стали директор МКУ «Спортивный клуб Карабашского городского округа» и главный бухгалтер городского управления культуры. По версии следствия, они трудоустроили гражданина на должность тренера в спортивное учреждение, хотя знали, что фактически он работать там не будет.

«Заработную плату указанные лица присваивали, в результате чего совершили хищение бюджетных денежных средств на общую сумму 386 тысяч рублей»,— сообщили в прокуратуре области.

Сейчас данным уголовным делом занимаются сотрудники отделения по расследованию преступлений, совершенных на территории Карабаша, МО МВД «Кыштымский». Фигурантам предъявлено обвинение в мошенничестве, совершенном группой лиц, с использованием своего служебного положения.

Осенью прошлого года аналогичное дело в отношении бывшего гендиректора челябинского оборонного завода СКБ «Турбина» завершилось судебным штрафом и обязательством возместить ущерб. Было доказано, что руководитель предприятия трудоустроил на завод несколько человек, которые не работали, но получали зарплату на протяжении семи лет. Общая сумма ущерба тогда составила 27 млн рублей.