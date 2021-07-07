В Карабаше пожар в автомастерской уничтожил две машины

По предварительным данным, в сервисе не работала пожарная сигнализация

Крупный пожар в карабашском автосервисе уничтожил две машины. Пламя охватило три бокса мастерской и перекинулось на частный дом. Об этом сегодня, 7 июля, сообщили в пресс-службе Миасского пожарно-спасательного гарнизона.

Сообщение о пожаре на улице Красная Звезда поступило дежурному накануне днем, 6 июля. Очевидцы вынесли из мастерской газовые баллоны, которые могли разгерметизироваться, а прибывшие сотрудники МЧС эвакуировали три автомобиля. Еще две машины сгорели.

«В считаные минуты пламя охватило три бокса мастерской и ринулось на территорию частного домовладения. На место происшествия выехали шесть единиц техники», — рассказали в Миасском пожарно-спасательном гарнизоне.

По предварительным данным, в автосервисе отсутствовала пожарная сигнализация. Именно поэтому работники сервиса не сразу заметили возгорание и уже не успели потушить разбушевавшийся пожар подручными средствами.