В Карабаше подсудимый по делу об убийстве напал на конвоиров после приговора

Мужчина попытался сбежать из суда после приговора

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В Карабаше 40-летний мужчина, которому вынесли приговор за убийство тещи, напал на конвоиров прямо в суде. Он ранил полицейских металлическим предметом. Об этом сообщили корреспонденты медиахолдинга «Первый областной». По факту происшествия возбуждены уголовные дела, сообщает СУ СКР по Челябинской области.

ЧП случилось накануне, 16 декабря. Подсудимый попросил конвоиров снять наручники, чтобы сходить в туалет. Мужчина резко развернулся и ударил полицейских металлическим предметом. После этого нападавший убежал из здания суда, но был настигнут другим полицейским, вынужденной выстрелить из табельного оружия.

«В настоящее время один из сотрудников подразделения охраны и конвоирования МО МВД России „Кыштымский“ госпитализирован и находится в тяжелом состоянии, другой полицейский получил телесные повреждения, ему назначено амбулаторное лечение. Осужденный житель Карабаша под конвоем направлен в медицинское учреждение для оказания помощи, после чего будет отконвоирован в СИЗО», — сообщили в ГУ МВД по Челябинской области.

Следственные органы возбудили уголовные дела в отношении подозреваемого по статье 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов), статье 313 УК РФ (побег из-под стражи).

Как ранее сообщал наш сайт, 11 ноября 2021 года в одном из гаражей Карабаша в автомобиле найдено тело 58-летней женщины. Погибшая со следами удушья на шее находилась в заведенной машине, а ее рот был заклеен скотчем. Убийцей оказался зять погибшей Павел Волосов. Кыштымский городской суд приговорил его к 9 годам лишения свободы.