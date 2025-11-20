В Карабаше подросток обвиняется в убийстве отца

По предварительным данным, 11-классник забил родственника молотком

В Челябинской области 11-классник жестоко расправился с отцом из-за школьных оценок. Трагедия разыгралась в Карабаше, передает корреспондент ИА «Первое областное».

Сообщается, что подросток родом из Снежинска, в Карабаш переехал к бабушке и дедушке.

По информации следствия, конфликт между мужчиной и его сыном разгорелся во время замены автомобильных колес, когда отец начал критиковать подростка за неуспеваемость. Не выдержав упреков, школьник в порыве ярости нанес родителю несколько ударов молотком по голове, а затем добил кувалдой.

Школьник сразу дал признательные показания. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье об убийстве.