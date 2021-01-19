В Карабаше на промышленном предприятии погиб рабочий

Мужчина занимался уборкой снега

Трагедия произошла на территории промпредприятия в Карабаше 18 января. Смертельные травмы получил 30-летний мужчина.

«Водитель подрядной организации проводил работы по уборке снега. В результате опрокидывания техники он получил смертельные травмы», — сообщили ИА «Первое областное» в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области.

По словам очевидцев, мужчина хотел выйти из кабины, зацепился одеждой за рычаг, в результате чего его придавило ковшом.

По факту произошедшего Следственный комитет проводит проверку. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.



