В Калининском районе Челябинска трамвай сошел с рельсов

Вагон едва не снес проезжающий легковой автомобиль

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Сегодня, 29 октября, рядом с остановкой «Теплотехнический институт» трамвай № 18 сошел с рельсов. Об этом сообщили в группе «Челябинский транспорт» в социальной сети.

Во время движения трамвай съехал с рельсов прямо на проезжую часть. В этот момент по дороге проезжал легковой автомобиль. Вагон остановился буквально в секунде от столкновения. Транспорт перегородил встречные рельсы, движение трамваев на этом участке встало.

Как ранее писал наш сайт, 1 сентября на северо-западе Челябинска произошла авария с участием двух трамваев маршрута № 22 — старым вагоном и новым, который недавно вышел на линию.