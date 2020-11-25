В шашлычной в центре Челябинска произошёл пожар

Загорелось здание заведения «Шашлыкоff».

В центре Челябинска произошёл пожар. Загорелось заведение «Шашлыкоff». ЧП произошло в среду, 25 ноября, в дневное время. Информация об инциденте появилась в социальных сетях.



«Челябинцев встревожили клубы дыма на Кировке. Очевидцы сообщили, что горит заведение „Шашлыкоff“. К счастью, никто не пострадал. В кафе „Шашлыкоff“ подтвердили факт возгорания, но ситуацию никак не прокомментировали»,— сообщает паблик «Наш Челябинск».

По данным СМИ, причиной пожара стало возгорание жировых отделений в вытяжке. В момент ЧП в заведении находилось 12 человек, все они успели эвакуироваться самостоятельно.

Отметим, что это не первый пожар, произошедший в Челябинской области за прошедшие сутки. Во вторник, 24 ноября, от огня пострадала двухлетняя девочка. Возгорание случилось в частном доме в посёлке Красненский Магнитогорского городского округа. Ребёнок был доставлен в реанимацию.