В кафе в Магнитогорске поймали вора-рецидивиста

Мужчину опознала одна из посетительниц, ставшая накануне его жертвой

Бойцы Росгвардии задержали в Магнитогорске (Челябинская область) подозреваемого в краже, находившегося в федеральном розыске; вневедомственную охрану вызвали тревожной кнопкой в ресторан быстрого питания по просьбе посетительницы, передает корреспондент ИА «Первое областное» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Оказалось, женщина заметила в зале кафе мужчину, внешне схожего с похитившим у нее дорогостоящий велосипед накануне.

«При проверке по базам данных выяснилось, что указанный гражданин —ранее трижды судимый, в том числе и за имущественные преступления, 29-летний местный житель. Информация о краже велосипеда подтвердилась, более того, было установлено, что с 24 августа мужчина находился в федеральном розыске и в отношении него избрана мера пресечения в виде ареста»,— рассказали в региональном управлении Росгвардии.

Подозреваемый был передан на месте прибывшему сотруднику угрозыска для дальнейшего разбирательства.