В кафе под Челябинском посетители устроили перестрелку

Один из дебоширов задержан

В Коркино ночью 24 января в одном из кафе между посетителями произошел конфликт. Один из участников начал стрелять, на место прибыли сотрудники Росгвардии.

Мужчина стрелял из травматического пистолета, по предварительным данным, есть пострадавшие. После прибытия правоохранителей он попытался скрыться на машине.

«В соответствии с законодательством при задержании подозреваемого в совершении особо тяжкого преступления и пытавшегося скрыться на автомобиле сотрудник ведомства применил табельное оружие, произведя выстрелы по колесам транспортного средства», — сообщили ИА «Первое областное» в пресс-службе Росгвардии по Челябинской области.

У подозреваемого изъяли пистолет с патронами, ведутся следственные действия.