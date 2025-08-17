В кафе Челябинска полиция и ФСБ задержали 16 мигрантов-нарушителей

Двоих в ближайшее время депортируют

В Челябинске полицейские совместно с сотрудниками ФСБ и росгвардейцами нагрянули с проверкой в кафе восточной кухни, расположенное в Курчатовском районе. В результате в отдел полиции увезли 16 человек, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

В ходе проверок выяснилось, что двое мужчин, лишенных российского гражданства, не выехали из страны в установленный срок. Их задержали и в ближайшее время депортируют.

Еще 14 человек доставили в отдел полиции для привлечения к ответственности за нарушение миграционного законодательства.

Всех задержанных поставили на фотоучет, дактилоскопировали и проверили на причастность к совершению преступлений.

Проверки соблюдения миграционного законодательства продолжаются.