В ижевской школе мужчина устроил стрельбу

По предварительным данным, есть раненые и погибшие

Сегодня, 26 сентября, в школе № 88 в Ижевске неизвестный открыл стрельбу. Сначала мужчина выстрелил в охранника, затем ворвался в один из классов. По данным источника телеграм-канала 112, шесть человек погибли, в том числе трое детей.



На место происшествия приехал глава Удмуртской Республики Александр Бречалов.



«По ситуации в школе № 88: привлечены все силы и средства. На месте работают все спецслужбы, скорая. Я прибыл на место происшествия, буду оперативно докладывать обо всем, что происходит», — сообщил глава.

К данному часу известно, что на месте погиб охранник. По меньшей мере 10 человек ранены. По неподтвержденной информации, погибли трое детей. Сам нападавший застрелился в одном из классов.



«Комментарии не даем», — коротко ответили Первому областному информагентству в СУ СКР по Удмуртской Республике.



UPD: во время стрельбы в ижевской школе погибли 6 человек, еще 20 ранены. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МВД.



UPD2: Следственным управлением СК России по Удмуртской Республике после стрельбы возбуждены уголовные дела по пунктам «а», «в», «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц), ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконные приобретение, передача, хранение, перевозка, пересылка или ношение огнестрельного оружия). По предварительным данным, жертвами преступления стали 9 человек, среди них 5 детей. Информация по погибшим и раненым уточняется. Нападавший покончил с собой. На нем была черная майка с нацистской символикой и балаклава. Документов при нем не имелось, его личность в настоящее время устанавливается.