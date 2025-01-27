МВД России предупреждает о дистанционных мошенничествах в сфере миграции.
В частности, обнаружены ресурсы, якобы предоставляющие сведения о наличии оснований для неразрешения въезда на территорию России иностранным гражданам и лицам без гражданства. При этом пользователю предлагают пройти авторизацию через «Телеграм».
«Просим граждан быть внимательными при передаче своих данных через электронные сервисы. Обращаем внимание, что для получения официальной информации в этих целях необходимо обратиться в территориальное подразделение МВД России», — говорится в сообщении ведомства.
Данные справочного характера размещены на официальном сайте МВД России.