В интернете активизировались мошенники по подделке миграционных сервисов

Граждан просят быть внимательными при передаче персональных данных

МВД России предупреждает о дистанционных мошенничествах в сфере миграции.

В частности, обнаружены ресурсы, якобы предоставляющие сведения о наличии оснований для неразрешения въезда на территорию России иностранным гражданам и лицам без гражданства. При этом пользователю предлагают пройти авторизацию через «Телеграм».

«Просим граждан быть внимательными при передаче своих данных через электронные сервисы. Обращаем внимание, что для получения официальной информации в этих целях необходимо обратиться в территориальное подразделение МВД России», — говорится в сообщении ведомства.

Данные справочного характера размещены на официальном сайте МВД России.