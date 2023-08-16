В Ильменском заповеднике туристы испугались стада диких кабанов

Путешественников вывели спасатели

В ночь на среду, 16 августа, группа молодых туристов из Миасса решили остановиться в лесу, однако заметили стадо диких кабанов и вызвали спасателей, сообщили в Поисково-спасательной службе Челябинской области.

Молодые люди запланировали поход к озеру Большое Миассово, однако плохо продумали маршрут и не успели дойти до места в сгущающихся сумерках.

«По координатам, переданным пострадавшими, спасатели выехали к месту происшествия. Часть пути быстро преодолели на квадроциклах, но дальнейший поиск спасателям пришлось провести пешком — туристы даже не понимали, что зашли на территорию Ильменского заповедника», — рассказали в областной ПСС.

Специалисты вывели путешественников из горно-таежной местности и сопроводили до города.