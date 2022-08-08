В ГУ МВД по Челябинской области начали служебную проверку после сообщения женщины о бездействии сотрудников правоохранительных органов, не приехавших на вызов. Пост о случившемся Наталья Емельянова опубликовала в группе в социальной сети.
Женщина пишет, что стала свидетелем грубого обращения мужчины с маленьким ребенком.
«Мужчина лет 30 был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, стоял возле офисного здания РЖД по улице Свободы. С ним был ребенок в коляске, на которого он орал, махал руками и швырял коляску. Сделать замечание было страшно, я вызвала полицию. Дальше начался абсурд. Дежурная начала спрашивать мои данные и адрес, тянула время. Этот мужчина успел вызвать такси, затолкал в машину ребенка и уехал. Я сообщила об этом, но дежурная даже не поинтересовалась номером автомобиля», — написала женщина.
Также Наталья Емельянова отметила, что оставалась на месте происшествия еще 20 минут, но наряд так и не приехал.
«Я не нахожу себе места, сердце болит за этого ребенка. А потом читаем страшные новости о гибели детей», — заключила челябинка.
После обращения женщины в региональном полицейском главке инициировали проверку.
«Будет дана принципиальная оценка всем должностным лицам, не организовавшим незамедлительное реагирование на сообщение о происшествии. За отсутствие контроля и упущения в организации работы с обращениями граждан также будет дана оценка руководителям УМВД России по Челябинску», — сообщили в ГУ МВД РФ по региону.