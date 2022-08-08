В ГУ МВД по региону проводят проверку после жалобы челябинки на бездействие полиции

Женщина позвонила в дежурную часть, заметив мужчину, кричащего на маленького ребенка

В ГУ МВД по Челябинской области начали служебную проверку после сообщения женщины о бездействии сотрудников правоохранительных органов, не приехавших на вызов. Пост о случившемся Наталья Емельянова опубликовала в группе в социальной сети.

Женщина пишет, что стала свидетелем грубого обращения мужчины с маленьким ребенком.

«Мужчина лет 30 был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, стоял возле офисного здания РЖД по улице Свободы. С ним был ребенок в коляске, на которого он орал, махал руками и швырял коляску. Сделать замечание было страшно, я вызвала полицию. Дальше начался абсурд. Дежурная начала спрашивать мои данные и адрес, тянула время. Этот мужчина успел вызвать такси, затолкал в машину ребенка и уехал. Я сообщила об этом, но дежурная даже не поинтересовалась номером автомобиля», — написала женщина.

Также Наталья Емельянова отметила, что оставалась на месте происшествия еще 20 минут, но наряд так и не приехал.

«Я не нахожу себе места, сердце болит за этого ребенка. А потом читаем страшные новости о гибели детей», — заключила челябинка.

После обращения женщины в региональном полицейском главке инициировали проверку.

«Будет дана принципиальная оценка всем должностным лицам, не организовавшим незамедлительное реагирование на сообщение о происшествии. За отсутствие контроля и упущения в организации работы с обращениями граждан также будет дана оценка руководителям УМВД России по Челябинску», — сообщили в ГУ МВД РФ по региону.