В ГУ МВД по Челябинской области прокомментировали сообщения о смерти участковых

Умершие полицейские не участвовали в коллективном обращении к власти по поводу служебного жилья

Сегодня, 26 октября, в СМИ появились сообщения о смерти двух участковых, которая наступила якобы после нервного срыва в связи с выселением из служебных квартир. Эту связь опровергли в ГУ МВД по Челябинской области.

«Сообщаем, что 19 октября умер сотрудник милиции, вышедший на пенсию в августе 2010 года с должности дежурного дежурной части отдела милиции УВД по Челябинску. На данный момент он находится первым в очереди на получение жилья по социальному найму в УМВД России по городу Челябинску. Второй, действующий сотрудник полиции, скоропостижно скончался сегодня. В очередях на получение жилья по социальному найму и получение единовременной социальной выплаты не стоял, документы не подавал. Также поясняем, что данные граждане не участвовали в коллективном обращении к органам власти по поводу якобы выселения участковых уполномоченных полиции из служебного жилья», — информирует региональное ГУ МВД.

Также в главке отметили, что готовятся материалы в следственные органы по факту размещения недостоверной информации.