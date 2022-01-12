Сегодня, 12 января, в школы Екатеринбурга поступили сообщения о минировании. Об этом сообщает департамент образования администрации города.
«Сегодня утром произошла массовая эвакуация школ Екатеринбурга из-за сообщений о минировании. На 9:00 известно об эвакуации детей и сотрудников из 93 зданий», — говорится в сообщении.
Послания о «минировании» поступали в екатеринбургские школы с понедельника. В зданиях образовательных учреждений взрывчатых устройств обнаружено не было.
В Челябинске также поступают сообщения о минировании госучреждения — так, накануне экстренные службы выехали в один из судов Златоуста. Сообщение о бомбе проверяли и в Ленинском районном суде Челябинска. Никаких опасных предметов в учреждениях обнаружено не было.