В госучреждения Челябинской и Свердловской областей поступают сообщения о минировании

В Екатеринбурге эвакуировали 93 школы, консерваторию и медицинский колледж

Сегодня, 12 января, в школы Екатеринбурга поступили сообщения о минировании. Об этом сообщает департамент образования администрации города.

«Сегодня утром произошла массовая эвакуация школ Екатеринбурга из-за сообщений о минировании. На 9:00 известно об эвакуации детей и сотрудников из 93 зданий», — говорится в сообщении.

Послания о «минировании» поступали в екатеринбургские школы с понедельника. В зданиях образовательных учреждений взрывчатых устройств обнаружено не было.

В Челябинске также поступают сообщения о минировании госучреждения — так, накануне экстренные службы выехали в один из судов Златоуста. Сообщение о бомбе проверяли и в Ленинском районном суде Челябинска. Никаких опасных предметов в учреждениях обнаружено не было.