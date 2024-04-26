В Госавтоинспекции прокомментировали ДТП со школьником в Челябинске

Ребенок перебегал дорогу в неположенном месте

Сегодня, 26 апреля, в центре Челябинска 12‑летний ребенок попал под колеса автомобиля Lada Priora под управлением мужчины. Школьника с телесными повреждениями доставили в медучреждение, сообщили в пресс-службе городской Госавтоинспекции.



Дорожное происшествие случилось утром в районе дома № 66а на улице Цвиллинга. По предварительным данным, школьник перебегал дорогу в не установленном для перехода месте.

В Госавтоинспекции призвали соблюдать правила дорожного движения: сохранять дистанцию между автомобилями, не нарушать скоростной режим. А также не отвлекаться на гаджеты во время движения.