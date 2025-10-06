В горящей квартире в Троицке нашли тело 52‑летнего мужчины

Предварительно причиной пожара называют неосторожность при курении

Вечером в воскресенье, 5 октября, в поселке Энергетиков города Троицка возник пожар в помещении на пятом этаже многоквартирного дома, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Челябинской области.

По данным издания «Вперед», на возгорание приехали 15 огнеборцев и три автоцистерны. Звено газодымозащиты провело разведку. В результате нее нашли тело погибшего 52‑летнего мужчины.

Первоначальные данные расследования показали: в помещении курили. Предварительной причиной пожара называют неосторожность при курении.

Курение в постели, особенно в состоянии опьянения, не раз уносило жизни южноуральцев. МЧС России напоминает, что таких ситуаций надо избегать. Спасти жизнь поможет также пожарный извещатель.