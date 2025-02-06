В горах Златоуста спасли четверых туристов

Парни получили обморожение

20-летние ребята отправились покорять Круглицу и полюбоваться красивым закатом. Путь на вершину они преодолели, а вот спуститься обратно оказалось сложнее. Сбившись с дороги, путники разделились по парам, но заблудились в темноте, рассказали в Поисково-спасательной службе Челябинской области.

Сильный ветер на высоте заставлял искать укрытие, а связь время от времени пропадала, что ставило под угрозу возможность сообщить о ЧП в экстренные службы. Однако парням все-таки удалось сообщить о беде.

«Спасатели Златоустовского отряда нашли двоих заплутавших мужчин. Их эвакуировали, а потом спасатели отправились на поиски еще двоих туристов», — сообщили в областной ПСС.

К утру их нашли в сотне метров от вершины самой высокой точки Таганая. Все путешественники получили обморожение разной степени тяжести, сейчас им помогают врачи.