В горах Златоуста мужчина сломал руки и ноги, упав с квадроцикла

Пострадавшего госпитализировали

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На сопке горы Уреньга 34-летний мужчина выбирал место для будущих спортивных соревнований и осматривал местность на квадроцикле. В какой-то момент внедорожник слетел с крутого склона. Водитель получил множественные переломы рук и ног. Об этом сегодня, 19 августа, сообщили в Поисково-спасательной службе Челябинской области.

ЧП случилось накануне днем в районе Пугачевской тропы. На место происшествия после вызова очевидцев прибыли спасатели Златоустовского отряда.

«Оказывая первую помощь, спасатели более 30 минут пытались подобрать положение, в котором пострадавший испытывал бы наименьшие страдания, но сдержать криков боли мужчина не мог. Совместно с сотрудниками пожарной охраны Златоуста, на руках, с максимальной осторожностью почти километр спасатели несли пострадавшего на спинальном щите по крутым тропам к месту, где ожидала машина скорой помощи», — рассказали в областной ПСС.

Мужчину госпитализировали в одну из больниц города.