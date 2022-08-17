В горах Челябинской области разыскивают жителя Башкирии, пропавшего по дороге домой

Спасателям и полиции уже удалось найти личные вещи мужчины

В горно-таежной местности Челябинской области спасатели, полиция и волонтеры разыскивают 37-летнего жителя Республики Башкортостан Рафаэля Гареева, который выехал на Mitsubishi Lancer из Нефтеюганска домой, но исчез на трассе М-5. Об этом сегодня, 17 августа, сообщили в Поисково-спасательной службе Челябинской области.

Мужчина перестал выходить на связь с близкими еще 10 августа. Позже его пустую и поврежденную машину нашли на 1745-м километре трассы М-5 рядом с лесом.

«В ходе проведения обследования прилегающего леса и сильно заболоченной местности найдены личные вещи пропавшего, одежда, обувь, телефон. Судьба самого мужчины остается неизвестной. Поисковые работы спасателей и следственные мероприятия полиции продолжаются», — рассказали в областной ПСС.

В поиске мужчины участвуют волонтеры отрядов «Лиза Алерт» и «Легион Спас».

«Рост 175 сантиметров, нормального телосложения, волосы темно-русые, глаза серо-зеленые», — говорится в ориентировке.