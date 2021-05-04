В ГИБДД оштрафовали более 50 водителей за объезд ремонтируемой дороги через дворы

Ведомство отреагировало на транспортный коллапс на северо-западе Челябинска

В ГИБДД Челябинска выписали более 50 штрафов по 1 500 рублей водителям, которые объезжали ремонтируемый участок на Комсомольском проспекте по дворам. Из них более десяти — штрафы водителям маршрутных такси. Руководителям пассажирских предприятий вынесены шесть представлений на устранение нарушений.

Так в ведомстве отреагировали на транспортный коллапс, который произошел накануне на Комсомольском проспекте. Напомним, проблема возникла после того, как на перекрестке с улицей 40 лет Победы начался ремонт. Вместо объезда по проспекту Победы водители начали проезжать участок через дворы, тротуары и детские площадки. Это вызвало недовольство челябинцев в социальных сетях.

«После сообщений жителей домов, расположенных на перекрестке Комсомольский проспект — улица 40 лет Победы, о движении через дворы транспорта для пресечения фактов нарушений ПДД РФ водителями к указанному месту были приближены экипажи полка ДПС ГИБДД УМВД России по Челябинску. Сотрудниками ГИБДД было выявлено более 50 фактов нарушений правил, связанных со сквозным движением в жилых зонах, в том числе более десяти нарушений — водителями маршрутных такси. Руководителям пассажирских предприятий, осуществляющих перевозку пассажиров по маршруту, проходящему через перекресток Комсомольский проспект — улица 40 лет Победы, внесено 6 представлений на устранение причин и условий, способствующих совершению административных правонарушений»,— прокомментировали в управлении ГИБДД Челябинска.

Кроме того, с учетом новых ограничений были переработаны схемы движения пассажирского транспорта, а на месте ремонта установили необходимые знаки дорожного движения, которые в том числе указывают на объезд ремонтируемого участка.

В ГИБДД также напомнили, что сквозной проезд через жилую зону является нарушением статьи 12.28 КоАП России и влечет за собой штраф в размере 1 500 рублей.