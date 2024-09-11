В гараже у челябинца нашли склад оружия

Разрешения на хранение боеприпасов у него не было

В Чебаркуле полиция задержала 45-летнего жителя Челябинска, хранившего в своем гараже 28 дымовых шашек, гладкоствольное охотничье оружие, а также патроны. Об этом сегодня, 11 сентября, сообщили в ГУ МВД по региону.

«Как выяснилось, большую часть арсенала мужчина унаследовал от отца. Несколько лет назад он также приобрел дымовые шашки. При этом разрешительных документов на приобретение, хранение и ношение оружия у правонарушителя не было», — рассказали в региональном полицейском главке.

Возбуждено уголовное дело о незаконном хранении оружия (статья 222 УК РФ).