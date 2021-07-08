Дело получило широкий резонанс, поскольку 40-летний обвиняемый, по версии следствия, сбил 80-летнюю женщину на пешеходном переходе и скрылся с места происшествия. В отношении Сергея Афанасьева было возбуждено уголовное дело по пункту б части 4 статьи 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего, с оставлением места ДТП).
В зал судебного заседания Сергей Афанасьев пришел в черной тканевой маске и с сумкой известного бренда. Он сразу попросил суд отказать СМИ в фотовидеосъемке процесса.
«Я вообще не понимаю, зачем это все нужно», — сказал обвиняемый.
Судья емко объяснила: «Гласность. Резонанс. Правосудие. По каким причинам возражаете?» Сергей Афанасьев промолчал. Далее в судебном заседании он не давал никаких показаний, только сказал в самом начале: «Вину не признаю полностью». Позицию подсудимого относительно запрета видеофиксации поддержала адвокат Алла Брагина.
«У СМИ изначально предвзятое отношение к моему подзащитному. В информационных интернет-изданиях все преподносят так, будто он уже виновен. А также провозгласили его „криминальным авторитетом“. В своих статьях журналисты указывают клички Афанасьева в криминальных кругах. Все это не соответствует действительности и не доказано», — сказала защитник. Несмотря на эти доводы, судья разрешила фотовидеофиксацию процесса.
Прокурор Еткульского района Александр Ростов зачитал суть обвинения. Согласно материалам дела, днем 5 августа 2019 года Сергей Афанасьев находился за рулем автомобиля Porshe Cayenne и двигался по дороге Челябинск — Троицк с запрещенной на этом участке скоростью в 112 км/ч. Он приблизился к остановке общественного транспорта «Еманжелинка» — не снизил скорость, не остановился, создавая опасность для пешеходов. И в какой-то момент сбил 80-летнюю женщину, которая вышла из автобуса и переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Пенсионерка получила множественные травмы. Когда прокурор зачитывал заключение судмедэксперта и перечислял характер жутких переломов и разрывов, которые получила потерпевшая, Сергей Афанасьев зевал.
«Пострадавшая скончалась на месте происшествия. Обвиняемый с места ДТП скрылся», — сообщил прокурор.
Также Александр Ростов отметил, что Сергей Афанасьев скрывался от следствия и покинул территорию Российской Федерации.
В зал судебного заседания пригласили свидетеля обвинения — он вел следствие по этому делу на начальном этапе. На время его допроса СМИ попросили выйти в коридор. Позицию защиты адвокат выскажет в следующих судебных заседаниях, но суть ее ясна уже сейчас: Алла Брагина намерена доказывать невиновность своего подзащитного.
«Не нужно давить на моего подзащитного и задавать ему одни и те же вопросы. Он не признал вину. Решение принимает суд. И вы обязательно его узнаете. Не мешайте нам прорабатывать линию поведения в суде», — Алла Брагина попросила телекорреспондентов не снимать разговор с подзащитным во время перерыва.
В следующем заседании суд выслушает свидетелей обвинения.
Также суд изучит доказательства подмены виновного. По предварительным данным, после ДТП на место аварии привезли человека в одежде, которая подходила под описание очевидцев, однако она была ему явно не по размеру. Этот мужчина тогда взял вину на себя.