В Еткульском суде водитель Porshe отрицал вину в смертельном наезде на пенсионерку

Сергей Афанасьев отказался от дачи показаний

«Я вообще не понимаю, зачем это все нужно»,

— сказал обвиняемый.

«У СМИ изначально предвзятое отношение к моему подзащитному. В информационных интернет-изданиях все преподносят так, будто он уже виновен. А также провозгласили его „криминальным авторитетом“. В своих статьях журналисты указывают клички Афанасьева в криминальных кругах. Все это не соответствует действительности и не доказано»,

— сказала защитник.

«Пострадавшая скончалась на месте происшествия. Обвиняемый с места ДТП скрылся»,

— сообщил прокурор.





«Не нужно давить на моего подзащитного и задавать ему одни и те же вопросы. Он не признал вину. Решение принимает суд. И вы обязательно его узнаете. Не мешайте нам прорабатывать линию поведения в суде»,

— Алла Брагина попросила телекорреспондентов не снимать разговор с подзащитным во время перерыва.

Сегодня, 8 июля, в Еткульском районном суде продолжили рассмотрение уголовного дела в отношении Сергея Афанасьева. Его обвиняют в нарушении правил дорожного движения, повлекшем причинение смерти по неосторожности.Дело получило широкий резонанс, поскольку 40-летний обвиняемый, по версии следствия, сбил 80-летнюю женщину на пешеходном переходе и скрылся с места происшествия . В отношении Сергея Афанасьева было возбуждено уголовное дело по пункту б части 4 статьи 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего, с оставлением места ДТП).В зал судебного заседания Сергей Афанасьев пришел в черной тканевой маске и с сумкой известного бренда. Он сразу попросил суд отказать СМИ в фотовидеосъемке процесса.Судья емко объяснила: «Гласность. Резонанс. Правосудие. По каким причинам возражаете?» Сергей Афанасьев промолчал. Далее в судебном заседании он не давал никаких показаний, только сказал в самом начале: «Вину не признаю полностью». Позицию подсудимого относительно запрета видеофиксации поддержала адвокат Алла Брагина.Несмотря на эти доводы, судья разрешила фотовидеофиксацию процесса.Прокурор Еткульского района Александр Ростов зачитал суть обвинения. Согласно материалам дела, днем 5 августа 2019 года Сергей Афанасьев находился за рулем автомобиля Porshe Cayenne и двигался по дороге Челябинск — Троицк с запрещенной на этом участке скоростью в 112 км/ч. Он приблизился к остановке общественного транспорта «Еманжелинка» — не снизил скорость, не остановился, создавая опасность для пешеходов. И в какой-то момент сбил 80-летнюю женщину, которая вышла из автобуса и переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Пенсионерка получила множественные травмы. Когда прокурор зачитывал заключение судмедэксперта и перечислял характер жутких переломов и разрывов, которые получила потерпевшая, Сергей Афанасьев зевал.Также Александр Ростов отметил, что Сергей Афанасьев скрывался от следствия и покинул территорию Российской Федерации.В зал судебного заседания пригласили свидетеля обвинения — он вел следствие по этому делу на начальном этапе. На время его допроса СМИ попросили выйти в коридор. Позицию защиты адвокат выскажет в следующих судебных заседаниях, но суть ее ясна уже сейчас: Алла Брагина намерена доказывать невиновность своего подзащитного.В следующем заседании суд выслушает свидетелей обвинения.

Также суд изучит доказательства подмены виновного. По предварительным данным, после ДТП на место аварии привезли человека в одежде, которая подходила под описание очевидцев, однако она была ему явно не по размеру. Этот мужчина тогда взял вину на себя.