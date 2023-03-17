В Еткульском суде начался процесс по делу о гибели девочки в термальном комплексе

Допрошены родители ребенка

В Еткульском районном суде началось рассмотрение дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни, повлекшем смерть (пункт «в» части 2 статьи 238 УК РФ). Речь идет о гибели 11-летней девочки в джакузи термального комплекса «Баден-Баден» 23 февраля прошлого года. На скамье подсудимых — бывший директор комплекса Елена Аббасова, сообщили в прокуратуре Челябинской области.

«Государственным обвинителем изложена суть обвинения: как сообщалось ранее, подсудимая не обеспечила безопасное предоставление услуги пользования бассейном в возглавляемом ею комплексе, что повлекло гибель 11-летней девочки», — рассказала старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева.

Рассмотрение дела отложено из-за неявки свидетелей.

Напомним, днем 23 февраля в бассейне термального курорта в Еткульском районе обнаружили тело 11-летней девочки. Школьница купалась и ныряла в джакузи. В какой-то момент волосы ребенка засосало в сливное отверстие и девочка не смогла выплыть на поверхность.



Ранее было установлено, что на курорте отсутствовала документация на использование термальных бассейнов, по обследованию технического состояния системы вентиляции в помещениях и по производственному контролю за качеством воды. Лабораторные испытания выявили несоответствие воды требованиям СанПиН в плавательном крытом и в открытых термальных бассейнах № 1 и № 2, в частности по показателю «хлороформ».