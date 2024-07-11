В Еткульском районе шестой день идут поиски пропавшего подростка

На месте работают кинологические расчеты, 20 операторов БПЛА

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Сегодня, 11 июля, в Еткульском районе продолжаются поиски 14‑летнего Арслана Мохаммади.

«В течение последних суток на задачи вышли более 500 человек. Серьезные ресурсы задействованы полицией, поисково-спасательными службами, следственным комитетом. Всего с начала поиска в нем приняли участие 1350 человек. Общий километраж записанных треков составляет 6206 километров, пешие группы прошли более 3500 километров», — рассказали в поисковом отряде «ЛизаАлерт».

В поисках участвуют добровольцы из Московской, Тюменской, Свердловской, Курганской областей и Красноярского края.

Напомним, Арслан пропал 6 июля, когда отправился за грибами вместе с матерью и отцом.