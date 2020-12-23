В Еткульском районе сгорел двухэтажный дом

Самостоятельные попытки хозяйки потушить пламя не увенчались успехом

Приготовление ужина едва не стоило жизни хозяйке двухэтажного дома в Еткульском муниципальном районе Челябинской области. Бдительная женщина сразу же позвонила супругу, мужчина — спасателям. В пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области рассказали, что произошло в тот злополучный вечер.

Дом вспыхнул в понедельник, 21 декабря, в селе Белоусово. Получив сообщение о пожаре, спасатели незамедлительно прибыли на место ЧП и увидели открытое горение дома. Хозяева строения стояли на улице. Ликвидировав возгорание, сотрудники МЧС выяснили, что стало причиной пожара.

«Женщина рассказала, что она была на кухне и готовила еду. Стоило ей отойти в другую комнату, как мгновенно на плите вспыхнула сковорода. Хозяйка самостоятельно пыталась потушить пламя, но ее попытки остались безрезультатны, тогда она позвонила своему мужу и рассказала, что в их доме случился пожар. Мужчина находился в этот момент у соседей, не растерялся и позвонил в пожарно-спасательную службу»,— сообщили в ведомстве.

Пламя тушили 18 пожарных, которым помогали 6 единиц техники.