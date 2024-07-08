В Еткульском районе пропавшего подростка ищут в садах

В поисках задействованы более 350 человек

Сегодня, 8 июля, в Еткульском районе продолжаются поиски 14-летнего Арслана Мохаммади. Проведен подворовой обход населенных пунктов поселков Бектыш, Белоносово, Новобатурино, СНТ «Восход-1», «Восход-2». Об этом сообщили в министерстве общественной безопасности Челябинской области.

Обследовано пешим порядком 23 кв. км, асфальтированные и проселочные дороги (всего 85 км). Беспилотниками осуществлено 24 вылета.

Дополнительно привлекалось воздушное судно самолетного типа (с тепловизором), квадроциклы, болотоход, дельтаплан. Также привлечены водолазы. С помощью моторной лодки были обследованы береговые линии озер Бектыш, Белоносово, Еткуль.



Общая группировка составляет более 350 человек, в том числе шесть кинологических расчетов и 47 единиц техники.

«Поисковые работы организованы на высоком техническом уровне. Каждая группа выбывает в определенный квадрат, и при прочесывании местности трекер наносится автоматически на карту. Это позволяет в режиме реального времени видеть отработку массива и планировать дальнейшие поиски. Все большие молодцы, работают в тяжелых условиях. Все объединены одной задачей, как можно скорее найти мальчика», — отметил заместитель губернатора Алексей Фартыгин.

По данным ИА «Первое областное», семья мальчика живет в Коркино, мама Арслана ранее работала воспитателем в детском саду.

«Арслан любимый и единственный ребенок, семья очень положительная. Всегда вместе они были, сыном занимались. Хоть и есть у него отставание в развитии, мальчик очень разговорчивый, интересный. Он медленно ходил очень. Как мог пропасть — непонятно», — рассказала ИА «Первое областное» знакомая семьи.

Поиски мальчика продолжатся и ночью.

Напомним, Арслан Мохаммади пропал 6 июля, когда отправился с родителями в лес за грибами.