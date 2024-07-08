В Еткульском районе пропавшего подростка ищут с помощью беспилотников

Арслан Мохаммади пропал 6 июля

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В лесу под поселком Бектыш в Еткульском районе продолжаются поиски 14‑летнего Арслана Мохаммади, сообщили в отряде «Лиза Алерт».

В поисках задействованы пять кинологических расчетов, два конных расчета «Лиза Алерт», три конных расчета местного казачества. Около 80 человек ищут подростка, который отправился с семьей собирать грибы и пропал в лесу.



«Информационные координаторы не спят больше суток, многие поисковики, отработав прошлую ночь, уже вновь вернулись на место поиска, а те, кто не может выехать, передают соотрядникам питание, оборудование, расходники», — рассказали в поисковом отряде.

Всех желающих помочь в поисках Арслана ждут в штабе отряда «Лиза Алерт» в поселке Бектыш: улица Комсомольская, 12.

Также волонтерам нужны вентиляторы, термосумки, палатки, аккумуляторы холода, кемпинговые фонари, одеяла, спальники.