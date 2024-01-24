В Еткульском районе локализовали крупный пожар на мебельной фабрике

Пострадавших нет

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Специалистам МЧС удалось локализовать крупный пожар на мебельной фабрике в Ленинском районе, сообщил начальник Копейского пожарно-спасательного гарнизона Михаил Михеев.

«Пожар на фабрике в Еткульском районе локализован на 3600 кв. м, удалось избежать распространения огня, обеспечена бесперебойная подача воды, пострадавших нет», — прокомментировал Михаил Михеев.

Огонь вспыхнул в ночь на среду, 24 января. В ликвидации возгорания участвуют более 60 спасателей, а также задействовано 18 единиц техники.