В Еткуле загорелось здание предприятия по ремонту систем охлаждения

Из горящего помещения вынесли 15 газовых баллонов

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Сегодня, 23 марта, в селе Еткуль Челябинской области загорелось здание предприятия по ремонту рефрижераторов. Огонь охватил площадь 300 кв. м. Об этом сообщили в Копейском пожарно-спасательном гарнизоне.

На месте работали 6 единиц техники и 24 человека личного состава. Сотрудники вышли из здания самостоятельно, пострадавших нет.

«Для установления причины происшествия на месте работают сотрудники ОНДиПР по Коркинскому, Еткульскому и Еманжелинскому районам», — сообщили в гарнизоне.

Тушение пожара осложняется сильным задымлением и высокой горючей нагрузкой.