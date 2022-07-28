В Еткуле вынесли приговор водителю Porshe, насмерть сбившему женщину на пешеходном переходе

Сергей Афанасьев на оглашение не явился

Сегодня, 28 июля, Еткульский районный суд вынес приговор 41-летнему Сергею Афанасьеву, который 5 августа 2019 года сбил пожилую женщину на пешеходном переходе в Еманжелинке, передает корреспондент Первого областного информагентства из зала суда.

На оглашение приговора сам Афанасьев не явился, зато пришли, видимо, двое его приятелей.

Дело получило широкий резонанс, поскольку Афанасьев сбил 80-летнюю женщину на пешеходном переходе, несколько десятков метров протащил ее на капоте и скрылся с места происшествия. В отношении Сергея Афанасьева было возбуждено уголовное дело по пункту б части 4 статьи 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего, с оставлением места ДТП»). Афанасьев двигался по дороге Челябинск — Троицк с запрещенной на этом участке скоростью в 112 км/ч. Он приблизился к остановке общественного транспорта «Еманжелинка» — не снизил скорость, не остановился, создавая опасность для пешеходов. И в какой-то момент сбил 80-летнюю женщину, которая вышла из автобуса и переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Пенсионерка получила множественные травмы. Когда прокурор зачитывал заключение судмедэксперта на первом заседании и перечислял характер жутких переломов и разрывов, которые получила потерпевшая, Сергей Афанасьев зевал.

По показаниям свидетелей, Афанасьев остановился на обочине и вышел, чтобы осмотреть автомобиль.

Однако подсудимый на протяжении всего судебного разбирательства отрицал вину и сообщал, что за рулем его не было вообще. На следующий день после ДТП Афанасьев улетел отдыхать в Турцию. Его объявили в международный розыск.

В материалах дела фигурирует некий Даут Савнукаев, который оказался рядом с Porsche через некоторое время после ДТП. Он был в одежде, которая явно не соответствовала его размеру — слишком мала. Тогда Савнукаев взял вину на себя.

Однако показания десятков свидетелей говорят о том, что за рулем был именно Афанасьев. Судья зачитал вердикт.

«Афанасьева признать виновным и назначить ему наказание в виде 7 лет 6 месяцев лишения свободы в колонии общего режима с лишением права управления транспортными средствами на 2 года 10 месяцев».

Афанасьев ранее находился под подпиской о невыезде, теперь его заключат в СИЗО.

Прокурор Еткульского района Александр Ростов ранее запрашивал 10 лет колонии для подсудимого.

«Да, запрашивали мы несколько больше. Сейчас изучим приговор на предмет процессуальных нарушений», — сказал Александр Ростов.

Приговор вступит в законную силу через 10 дней, у Афанасьева есть время обжаловать его.