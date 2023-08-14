В Еткуле спасатели вытащили из карьера угнанный автомобиль

В салоне машины никого не было

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Спасатели-водолазы эвакуировали с четырехметровой глубины карьера в Еткуле автомобиль, сообщили в Поисково-спасательной службе Челябинской области.

Заявление об угоне авто поступило в отделение полиции от местного жителя. Мужчина пояснил, что машина пропала около искусственного водоема.

«Для проверки одной из версий и проведения поиска под водой были привлечены областные спасатели. После часа работ по обследованию грунта карьера, проведенных водолазами при нулевой видимости, в 10 метрах от берега, на глубине 4 метра машина была найдена. Салон заполнен водой и пуст, без тел погибших», — рассказали в региональной ПСС.

Автомобиль вытащили на сушу с помощью крана. Устанавливаются причастные к происшествию лица.