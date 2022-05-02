В Еманжелинском районе рядом с поселком загорелся камыш

Спасатели производят опашку

В Еманжелинском районе около поселка Зауральский загорелся камыш. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области, угрозы распространения пожара на жилые дома нет.

«Горит камыш на площади 500 квадратных метров. Работают сотрудники 106 пожарно-спасательной части и службы лесного хозяйства. Проходит опашка. Угрозы распространения нет»,— уточнили в ведомстве.

В конце апреля в Челябинской области началась активная фаза сезона ландшафтных пожаров. Чаще всего их причиной является человеческий фактор: непотушенная сигарета, сжигание мусора или пал сухой травы. С начала этого года пожарные уже ликвидировали 84 лесных пожара на площади более 1000 гектаров. В тушении было задействовано 1176 человек и 389 единиц техники.

30 апреля на территории региона ввели особый противопожарный режим, который означает введение дополнительных мер. Подробнее — в нашем материале.

Ко Дню пожарной охраны, который отметили 30 апреля, наш корреспондент встретилась с с замминистра общественной безопасности Челябинской области Валерием Устиновым, чтобы узнать, как сегодня живет пожарная охрана региона.