В Еманжелинском районе назначили нового начальника отдела полиции

Руководителя представил начальник ГУ МВД России по Челябинской области Михаил Скоков

В Еманжелинске Челябинской области назначили нового начальника отдела полиции по району. Им стал подполковник полиции Максим Барбашин. Нового руководителя полицейским и властям города представил начальник ГУ МВД России по Челябинской области Михаил Скоков. Об этом сообщили в пресс-службе полицейского главка 6 августа.

Характеризуя нового руководителя, Михаил Скоков подчеркнул, что Максим Барбашин обладает профессиональными знаниями и достаточным опытом работы, имеет все ресурсы для того, чтобы организовать работу всего коллектива и вывести ее на новый уровень, сохранив при этом все лучшее, что заложило старшее поколение.

«При этом основной задачей деятельности полиции остаются обеспечение общественного порядка и безопасности людей, непримиримая борьба с преступностью, немедленное реагирования на все обращения граждан. Только чувство защищенности наших граждан поможет укрепить доверие к работе полиции»,— подчеркнул он.

Нового начальника отдела поприветствовали глава Еманжелинского района Евгений Светлов, представители муниципальной власти и руководители силовых структур, председатели Общественного совета и ветеранской организации Наталья Соснина и полковник милиции в отставке Зуфар Хасанов, начальники подразделений, личный состав органа внутренних дел.

В 2007 году Максим Барбашин окончил Челябинский юридический институт МВД России и начал службу оперуполномоченным уголовного розыска УВД по Златоусту. В 2018 году занял должность начальника отдела уголовного розыска отдела МВД России по Миассу. В 2019 году стал заместителем начальника полиции по оперативной работе отдела МВД России по Златоусту, а в 2020 году — заместителем начальника отдела МВД России — начальником полиции отдела МВД России по Златоусту.