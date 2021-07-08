В Еманжелинском районе нашли тело утонувшего мужчины

Очевидцы вызвали полицию

В карьере поселка Ключи Еманжелинского района очевидцы обнаружили тело неизвестного мужчины. Спасатели вытащили утопленника на берег. Об этом сегодня, 8 июля, сообщили в пресс-центре Поисково-спасательной службы Челябинской области.

Тело человека обнаружили местные жители накануне утром, 7 июля. Они вызвали полицию. На место также прибыли спасатели.

«Дежурная смена мобильного отряда провела осмотр сильно заросшего камышом и заболоченного берега. На глубине менее одного метра, в 20 метрах от суши спасатели обнаружили тело неизвестного мужчины. Его вытащили на берег и передали сотрудникам полиции», — рассказали в областной ПСС.

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