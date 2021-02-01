В Еманжелинском районе мужчина погиб в лобовом ДТП

Один из участников аварии выехал на встречку

Накануне вечером в Еманжелинском районе Челябинской области столкнулись два автомобиля. В результате погиб один человек. Подробнее о происшествии рассказали в пресс-службе регионального Управления ГИБДД.

Авария произошла в 18:00 на автодороге Челябинск — Троицк. По предварительным данным, водитель автомобиля «Тойота Камри» — мужчина, 1982 года рождения, — выехал на встречную полосу, где совершил лобовое столкновение с автомобилем «Фольксваген Поло».

«В результате ДТП водитель автомобиля „Фольксваген“ — мужчина, 1971 года рождения, скончался на месте происшествия»,— сообщили в ведомстве.

По факту аварии проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Отметим, в субботу вечером, 30 января, на этой же автодороге автомобилист сбил пешехода, переходившего дорогу в неположенном месте. В результате мужчина получил различные травмы и скончался на месте ЧП. Подробнее об инциденте можно узнать здесь.