В Еманжелинском районе мужчина ограбил ювелирный магазин

Полицейские задержали преступника по горячим следам

В Еманжелинском районе Челябинской области мужчина похитил из ювелирного магазина украшения и скрылся. Полицейские задержали злоумышленника в другом районе области. Подробнее рассказали в пресс-службе регионального ГУ МВД России.

В полицию с заявлением о краже обратились сотрудники магазина. Они сообщили, что, когда продавец показывала мужчине подложку с золотыми цепями и ненадолго отвлеклась, он схватил подложку и скрылся. Ущерб составил около 300 тысяч рублей.

«В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска полиции Еманжелинского района в течение суток установили и задержали подозреваемого в городе Кыштыме. Им оказался уроженец города Троицка, проживающий в Челябинске, 1983 года рождения. Похищенное подозреваемый сбыл, денежные средства потратил»,— уточнили в ведомстве.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации («Грабеж»). Максимальное наказание, которое грозит злоумышленнику, — лишение свободы на срок до семи лет. Мужчина задержан в порядке статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса РФ, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

Кроме того, сотрудники полиции проверяют его причастность к совершению аналогичных преступлений.