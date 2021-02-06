В Еманжелинском районе местная жительница перевела мошенникам 14 тысяч рублей

Ущерб мог быть и больше, если бы потерпевшая не вспомнила предостережения полицейских

Полицейским Еманжелинского района поступило сообщение о мошенничестве от 67-летней жительницы поселка Зауральский. Женщина рассказала правоохранителям, что ей позвонили из банка и предупредили о том, что на нее хотят оформить кредит. Во избежание проблем пенсионерку попросили перевести средства на безопасные счета. Подробнее рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

По словам потерпевшей, позвонивший ей якобы сотрудник банка сообщил, что его недобросовестные коллеги пытаются оформить на нее кредит и на данный момент проводится служебное расследование, в котором женщина может принять участие и раскрыть преступление. Но для начала с карты необходимо перевести на безопасную ячейку все имеющиеся средства. Затем подъедут сотрудники полиции и задержат мошенников.

«Потерпевшая поверила, проследовала в банк и перевела имеющиеся на карте средства в сумме 14 тысяч рублей на указанный ей счет. В то же время женщина вспомнила о предостережениях полицейских и, не дождавшись правоохранителей, прервала разговор со злоумышленниками. Тем самым она сберегла от попытки хищения оставшуюся часть сбережений, о которых не знали мошенники»,— рассказали в ведомстве.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации («Мошенничество»). Максимальное наказание, которое грозит злоумышленникам, — лишение свободы сроком до пяти лет. Полицейские проводят необходимые мероприятия, направленные на установление подозреваемых.