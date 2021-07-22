В Еманжелинске женщину осудили за получение выплат на несуществующего ребенка

Виновная оформила материнский капитал

Еманжелинский городской суд вынес приговор в отношении 45-летней местной жительницы. Ее признали виновной в мошенничестве при получении выплат. Об этом сегодня, 22 июля, сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Установлено, что в 2015 году подсудимая обманным путем оформила фиктивное свидетельство о рождении второго ребенка, которого она якобы родила дома, и после этого незаконно получила материнский капитал на сумму 453 тысячи рублей. В течение шести лет женщина получала социальные выплаты — в общей сумме 80 тысяч рублей. Также она воспользовалась мерой поддержки семьям и в 2020 году получила еще 25 тысяч рублей на несуществующего ребенка.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело по частям 1, 3 статьи 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину»).



«Виновной назначено наказание в виде трех лет лишения свободы в колонии общего режима», — рассказали в региональной прокуратуре.

Известно, что виновная ранее была судима за оборот наркотиков.

Как ранее писал наш сайт, полиция Аргаяшского района передала в суд для рассмотрения по существу уголовное дело в отношении 37-летней женщины. Она обвиняется в мошенничестве при получении выплат. Обвиняемая предоставила ложные сведения в Пенсионный фонд для получения материнского капитала. Выяснилось, что она была лишена родительских прав на первого ребенка, которому сейчас 15 лет.

Ранее Озерский районный суд вынес приговор по аналогичному делу в отношении 31-летней женщины. Она признана виновной в мошенничестве при получении выплат.

Суд установил, что озерчанка, являясь владельцем материнского капитала, оформила договор целевого займа на сумму свыше 433 тысячи рублей якобы для улучшения жилищных условий. Однако выяснилось, что делать этого женщина не собиралась. Ей назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима.