В Еманжелинске женщину осудили за мошенничество на 1,5 млн рублей

Ранее виновная отбывала наказание за аналогичные преступления

Еманжелинский городской суд вынес приговор 39-летней местной жительнице. Ее признали виновной в мошенничестве (статья 159 УК РФ). Об этом сегодня, 29 января, сообщили в прокуратуре Челябинской области.

Суд установил, что виновная за два года под предлогом помощи обманула четырех женщин. Первая отдала ей 1,4 млн рублей за обещание вместе открыть кафе. Подсудимая заверила, что возьмет всю организацию бизнеса на себя, однако на самом деле даже не собиралась запускать работу кафе.

Также виновная распространила информацию о том, что за деньги она поможет в получении водительских удостоверений без сдачи экзамена. Трое пострадавших перевели ей 83, 72 и 57 тысяч рублей. Обязательства подсудимая не исполнила.

«Ранее женщина была осуждена за имущественные преступления, освободилась из колонии в 2016 году. В 2020 году дважды была осуждена к условным срокам наказания за совершенные мошенничества», — рассказали в региональной прокуратуре.

С учетом рецидива суд назначил ей наказание в колонии общего режима на срок шесть лет.