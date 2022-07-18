В Еманжелинске завели дело на кондуктора, высадившего ребенка без билета

Десятилетнего школьника оставили на остановке одного

В Еманжелинске привлекли к административной ответственности кондуктора, который высадил 10-летнего ребенка, не оплатившего проезд. Об этом в понедельник, 18 июля, сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Установлено, что 30 мая на остановке «Автостанция» в Еманжелинске кондуктор принудительно высадила 10-летнего ребенка. Школьник не смог оплатить проезд и ехал в транспорте без взрослых.

«Возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном частью 2.1 статьи 11.33 КоАП РФ (принудительная высадка из автобуса несовершеннолетнего, не достигшего возраста шестнадцати лет, не подтвердившего оплату проезда, следующего без сопровождения совершеннолетнего лица)», — прокомментировали в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Кондуктора привлекли к ответственности в виде предупреждения, так как административное нарушение женщина совершила впервые.

Напомним, в марте 2021 года вступил в силу закон, который запрещает высаживать детей из общественного транспорта, если они находятся без сопровождения родителей. Документ подписал президент России Владимир Путин.